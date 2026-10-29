FTSE 100-Papier Tritax Big Box REIT-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Tritax Big Box REIT von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Tritax Big Box REIT-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 2.25 GBP wert. Bei einem Tritax Big Box REIT-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 444.512 Tritax Big Box REIT-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 1.45 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 645.43 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 35.46 Prozent eingebüsst.

Der Börsenwert von Tritax Big Box REIT belief sich zuletzt auf 4.25 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch