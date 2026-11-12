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12.11.2026 10:02:04
FTSE 100-Papier Tritax Big Box REIT-Aktie: So viel Verlust hätte ein Tritax Big Box REIT-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Tritax Big Box REIT-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 1 Jahr wurden Tritax Big Box REIT-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Tritax Big Box REIT-Anteile bei 1.52 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Tritax Big Box REIT-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 65.660 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 97.05 GBP, da sich der Wert eines Tritax Big Box REIT-Anteils am 11.11.2026 auf 1.48 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 2.95 Prozent.
Tritax Big Box REIT wurde am Markt mit 4.32 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Tritax Big Box REIT PLC
Analysen zu Tritax Big Box REIT PLC
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