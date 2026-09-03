FTSE 100-Papier Tritax Big Box REIT-Aktie: So viel Verlust hätte ein Tritax Big Box REIT-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Tritax Big Box REIT-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Tritax Big Box REIT-Papier bei 2.38 GBP. Bei einem Investment von 10’000 GBP in die Tritax Big Box REIT-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4’202.670 Tritax Big Box REIT-Aktien. Die gehaltenen Tritax Big Box REIT-Anteile wären am 02.09.2026 6’379.65 GBP wert, da der Schlussstand 1.52 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 36.20 Prozent verringert.

Tritax Big Box REIT wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.51 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch