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Tritax Big Box REIT Aktie 22933126 / GB00BG49KP99

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Performance im Blick 27.08.2026 10:02:02

FTSE 100-Papier Tritax Big Box REIT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Tritax Big Box REIT-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Tritax Big Box REIT-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Tritax Big Box REIT
1.81 EUR -3.72%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurde das Tritax Big Box REIT-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 1.37 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 731.529 Tritax Big Box REIT-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’172.64 GBP, da sich der Wert eines Tritax Big Box REIT-Anteils am 26.08.2026 auf 1.60 GBP belief. Damit wäre die Investition 17.26 Prozent mehr wert.

Tritax Big Box REIT wurde am Markt mit 4.69 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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