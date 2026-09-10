Tritax Big Box REIT Aktie 22933126 / GB00BG49KP99
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10.09.2026 10:02:28
FTSE 100-Papier Tritax Big Box REIT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tritax Big Box REIT von vor 10 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Tritax Big Box REIT-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Tritax Big Box REIT-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Tritax Big Box REIT-Papier letztlich bei 1.33 GBP. Wer vor 10 Jahren 100 GBP in die Tritax Big Box REIT-Aktie investiert hat, hat nun 75.436 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 09.09.2026 112.55 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 1.49 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 12.55 Prozent.
Am Markt war Tritax Big Box REIT jüngst 4.47 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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