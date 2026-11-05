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05.11.2026 10:02:01
FTSE 100-Papier Tritax Big Box REIT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tritax Big Box REIT von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Tritax Big Box REIT eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 05.11.2016 wurde das Tritax Big Box REIT-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Tritax Big Box REIT-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 1.27 GBP. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 GBP in die Tritax Big Box REIT-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 7’881.214 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’782.42 GBP, da sich der Wert eines Tritax Big Box REIT-Anteils am 04.11.2026 auf 1.50 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 17.82 Prozent.
Tritax Big Box REIT wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.32 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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