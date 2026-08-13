FTSE 100-Papier Tritax Big Box REIT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tritax Big Box REIT von vor 10 Jahren abgeworfen

Tritax Big Box REIT-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 1.32 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 GBP in die Tritax Big Box REIT-Aktie investierten, hätten nun 7’559.608 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 12.08.2026 12’261.68 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 1.62 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22.62 Prozent gesteigert.

Am Markt war Tritax Big Box REIT jüngst 4.77 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch