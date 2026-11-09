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09.11.2026 10:02:21
FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tesco von vor 5 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Tesco-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurde das Tesco-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Tesco-Papiers betrug an diesem Tag 2.78 GBP. Bei einem Tesco-Investment von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3’599.064 Tesco-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Tesco-Aktie auf 5.54 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19’938.82 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 99.39 Prozent angezogen.
Tesco wurde jüngst mit einem Börsenwert von 34.36 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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