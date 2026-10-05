FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tesco von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Tesco-Aktie statt. Der Schlusskurs der Tesco-Aktie betrug an diesem Tag 2.80 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Tesco-Papier investiert hätte, hätte er nun 35.663 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 167.26 GBP, da sich der Wert einer Tesco-Aktie am 02.10.2026 auf 4.69 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 67.26 Prozent angezogen.

Am Markt war Tesco jüngst 29.24 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch