Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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21.09.2026 10:02:30
FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Tesco von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Tesco-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Am 21.09.2016 wurden Tesco-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2.25 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in die Tesco-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 444.399 Tesco-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 18.09.2026 2’116.23 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4.76 GBP belief. Damit wäre die Investition um 111.62 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Tesco bezifferte sich zuletzt auf 29.66 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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