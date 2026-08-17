Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
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17.08.2026 10:02:40
FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesco von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Tesco-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurde die Tesco-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2.45 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in die Tesco-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4’077.472 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Tesco-Aktien wären am 14.08.2026 18’817.53 GBP wert, da der Schlussstand 4.62 GBP betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 88.18 Prozent angezogen.
Tesco markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 28.77 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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