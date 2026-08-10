Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentable Tesco-Investition?
|
10.08.2026 10:02:24
FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesco von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Tesco-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Tesco-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 2.55 GBP. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 GBP in die Tesco-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 392.465 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 07.08.2026 1’864.60 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4.75 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 86.46 Prozent vermehrt.
Tesco erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 29.61 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tesco PLC
|
16:29
|Tesco Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Tesco (finanzen.ch)
|
12:29
|Tesco Aktie News: Tesco am Montagmittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
10:02
|FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesco von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09:29
|Tesco Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Tesco (finanzen.ch)
|
03.08.26
|FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tesco-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
27.07.26
|FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Tesco-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
Analysen zu Tesco PLC
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.