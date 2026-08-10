FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesco von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Tesco-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 2.55 GBP. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 GBP in die Tesco-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 392.465 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 07.08.2026 1’864.60 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4.75 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 86.46 Prozent vermehrt.

Tesco erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 29.61 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch