FTSE 100-Papier StJamess Place-Aktie: So viel Verlust hätte ein StJamess Place-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde das StJamess Place-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 16.17 GBP. Wer vor 5 Jahren 10’000 GBP in die StJamess Place-Aktie investiert hat, hat nun 618.429 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 6’969.70 GBP, da sich der Wert eines StJamess Place-Anteils am 11.09.2026 auf 11.27 GBP belief. Das kommt einer Abnahme um 30.30 Prozent gleich.

Der Börsenwert von StJamess Place belief sich jüngst auf 5.62 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch