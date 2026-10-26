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|Lukrativer StJamess Place-Einstieg?
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26.10.2026 10:02:25
FTSE 100-Papier StJamess Place-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in StJamess Place von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in StJamess Place gewesen.
Am 26.10.2025 wurde das StJamess Place-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 13.39 GBP. Bei einem StJamess Place-Investment von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 746.826 StJamess Place-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 8’110.53 GBP, da sich der Wert einer StJamess Place-Aktie am 23.10.2026 auf 10.86 GBP belief. Aus 10’000 GBP wurden somit 8’110.53 GBP, was einer negativen Performance von 18.89 Prozent entspricht.
Insgesamt war StJamess Place zuletzt 5.38 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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