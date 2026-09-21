FTSE 100-Papier StJamess Place-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in StJamess Place von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde das StJamess Place-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 9.71 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die StJamess Place-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10.299 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des StJamess Place-Papiers auf 10.97 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 112.92 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 12.92 Prozent.

StJamess Place wurde am Markt mit 5.44 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch