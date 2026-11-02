FTSE 100-Papier StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte eine StJamess Place-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 02.11.2023 wurden StJamess Place-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 6.61 GBP. Bei einem StJamess Place-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15.138 StJamess Place-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 30.10.2026 157.43 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 10.40 GBP belief. Mit einer Performance von +57.43 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete StJamess Place eine Marktkapitalisierung von 5.15 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch