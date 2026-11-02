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|Lukratives StJamess Place-Investment?
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02.11.2026 10:02:26
FTSE 100-Papier StJamess Place-Aktie: So viel Gewinn hätte eine StJamess Place-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in StJamess Place eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Am 02.11.2023 wurden StJamess Place-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 6.61 GBP. Bei einem StJamess Place-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15.138 StJamess Place-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 30.10.2026 157.43 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 10.40 GBP belief. Mit einer Performance von +57.43 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete StJamess Place eine Marktkapitalisierung von 5.15 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu St.James's Place PLC
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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