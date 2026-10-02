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Standard Life Aktie 44702748 / GB00BGXQNP29

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Lukratives Standard Life-Investment? 02.10.2026 10:02:34

FTSE 100-Papier Standard Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Standard Life-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Standard Life eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Standard Life
9.43 CHF 0.20%
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Am 02.10.2021 wurde das Standard Life-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 6.36 GBP. Wenn man vor 5 Jahren 100 GBP in die Standard Life-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 15.732 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 01.10.2026 auf 8.62 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 135.53 GBP wert. Damit wäre die Investition 35.53 Prozent mehr wert.

Standard Life markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8.87 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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