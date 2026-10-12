FTSE 100-Papier Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Standard Chartered-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 14.56 GBP. Bei einem Standard Chartered-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6.868 Standard Chartered-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 09.10.2026 145.54 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 21.19 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 45.54 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Standard Chartered eine Marktkapitalisierung von 46.07 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch