Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
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17.08.2026 10:02:40
FTSE 100-Papier Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Standard Chartered-Aktien verdienen können.
Heute vor 1 Jahr wurden Standard Chartered-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 13.06 GBP. Bei einem 1’000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 76.599 Standard Chartered-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Standard Chartered-Papiers auf 22.19 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’699.73 GBP wert. Mit einer Performance von +69.97 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Standard Chartered eine Börsenbewertung in Höhe von 48.56 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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