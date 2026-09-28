Standard Chartered Aktie 1110646 / GB0004082847
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28.09.2026 10:02:19
FTSE 100-Papier Standard Chartered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Standard Chartered von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Standard Chartered eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Standard Chartered-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Standard Chartered-Papier an diesem Tag 4.34 GBP wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 GBP in die Standard Chartered-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 230.574 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 5’333.18 GBP, da sich der Wert einer Standard Chartered-Aktie am 25.09.2026 auf 23.13 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 433.32 Prozent gesteigert.
Standard Chartered erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 50.25 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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