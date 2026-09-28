FTSE 100-Papier SSE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SSE-Investment von vor 5 Jahren verdient

Am 28.09.2021 wurde das SSE-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 15.97 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6.262 SSE-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.09.2026 gerechnet (24.56 GBP), wäre das Investment nun 153.80 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 53.80 Prozent.

SSE war somit zuletzt am Markt 29.79 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch