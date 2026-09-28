SSE Aktie 389233 / GB0007908733
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Anlage
|
28.09.2026 10:02:19
FTSE 100-Papier SSE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SSE-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren SSE-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Am 28.09.2021 wurde das SSE-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 15.97 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6.262 SSE-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.09.2026 gerechnet (24.56 GBP), wäre das Investment nun 153.80 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 53.80 Prozent.
SSE war somit zuletzt am Markt 29.79 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu SSE Plc
|
10:02
|FTSE 100-Papier SSE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SSE-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse London in Grün: FTSE 100 zum Start mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|FTSE 100-Wert SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SSE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
17.09.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Starker Wochentag in London: So entwickelt sich der FTSE 100 aktuell (finanzen.ch)
|
17.09.26