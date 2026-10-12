FTSE 100-Papier SSE-Aktie: So viel hätte eine Investition in SSE von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit SSE-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die SSE-Anteile bei 18.21 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 549.149 SSE-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 09.10.2026 13’476.11 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 24.54 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 34.76 Prozent erhöht.

Der SSE-Wert an der Börse wurde auf 29.82 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch