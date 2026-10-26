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26.10.2026 10:02:25
FTSE 100-Papier SSE-Aktie: So viel hätte eine Investition in SSE von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SSE-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem SSE-Papier statt. Der Schlusskurs der SSE-Aktie betrug an diesem Tag 16.24 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in das SSE-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 61.560 SSE-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’552.54 GBP, da sich der Wert eines SSE-Anteils am 23.10.2026 auf 25.22 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 55.25 Prozent.
Der Börsenwert von SSE belief sich jüngst auf 30.67 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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