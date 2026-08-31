FTSE 100-Papier SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SSE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Die SSE-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der SSE-Aktie betrug an diesem Tag 16.40 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 609.664 SSE-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14’930.67 GBP, da sich der Wert einer SSE-Aktie am 28.08.2026 auf 24.49 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 49.31 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für SSE eine Börsenbewertung in Höhe von 29.57 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch