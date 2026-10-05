FTSE 100-Papier SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SSE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde das SSE-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die SSE-Aktie an diesem Tag 15.52 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in die SSE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 64.433 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’576.68 GBP, da sich der Wert eines SSE-Papiers am 02.10.2026 auf 24.47 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 57.67 Prozent.

Am Markt war SSE jüngst 29.75 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch