SSE Aktie 389233 / GB0007908733
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentabler SSE-Einstieg?
|
05.10.2026 10:02:19
FTSE 100-Papier SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SSE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen SSE-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurde das SSE-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die SSE-Aktie an diesem Tag 15.52 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in die SSE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 64.433 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’576.68 GBP, da sich der Wert eines SSE-Papiers am 02.10.2026 auf 24.47 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 57.67 Prozent.
Am Markt war SSE jüngst 29.75 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu SSE Plc
|
10:02
|FTSE 100-Papier SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SSE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 am Freitagmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Handel in London: FTSE 100 zum Start in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Handel in London: FTSE 100 beendet die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 fällt am Nachmittag zurück (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 am Mittwochmittag im Plus (finanzen.ch)
|
30.09.26
|LSE-Handel: FTSE 100 zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
29.09.26