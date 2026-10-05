Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’721 0.4%  SPI 19’476 0.4%  Dow 51’177 0.5%  DAX 25’198 -0.1%  Euro 0.9300 -0.3%  EStoxx50 6’223 -0.3%  Gold 4’163 0.5%  Bitcoin 71’190 -0.6%  Dollar 0.8294 0.1%  Öl 101.9 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Ethereum vor dem Wandel: Vitalik Buterin skizziert seine Zukunftsvision
Aktie im Plus: Air Liquide legt Strategieplan 2030 mit Fokus auf Wachstum und Profitabilität vor
SpaceX-Aktie höher: Elon Musk benennt KI-Sparte um – Worauf Anleger jetzt achten müssen
Richemont-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Suche...

SSE Aktie 389233 / GB0007908733

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Rentabler SSE-Einstieg? 05.10.2026 10:02:19

FTSE 100-Papier SSE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SSE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen SSE-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

SSE
26.67 CHF -0.45%
Kaufen Verkaufen

Vor 10 Jahren wurde das SSE-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die SSE-Aktie an diesem Tag 15.52 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in die SSE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 64.433 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’576.68 GBP, da sich der Wert eines SSE-Papiers am 02.10.2026 auf 24.47 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 57.67 Prozent.

Am Markt war SSE jüngst 29.75 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SSE Plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?