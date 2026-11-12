FTSE 100-Papier Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Verlust hätte eine Spirax-Sarco Engineering-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Am 12.11.2021 wurden Spirax-Sarco Engineering-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 167.75 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 59.613 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.11.2026 4’542.47 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 76.20 GBP belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 54.58 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Spirax-Sarco Engineering bezifferte sich zuletzt auf 5.43 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch