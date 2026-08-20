|Lukratives Spirax-Sarco Engineering-Investment?
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20.08.2026 10:02:04
FTSE 100-Papier Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Spirax-Sarco Engineering von vor 5 Jahren bedeutet
Anleger, die vor Jahren in Spirax-Sarco Engineering-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Vor 5 Jahren wurde das Spirax-Sarco Engineering-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Spirax-Sarco Engineering-Aktie bei 159.60 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie investiert hätte, hätte er nun 62.657 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 19.08.2026 4’385.96 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 70.00 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 56.14 Prozent vermindert.
Spirax-Sarco Engineering wurde am Markt mit 5.17 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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