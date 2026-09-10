|Profitable Spirax-Sarco Engineering-Anlage?
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10.09.2026 10:02:28
FTSE 100-Papier Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel hätte eine Investition in Spirax-Sarco Engineering von vor 3 Jahren gekostet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Spirax-Sarco Engineering gewesen.
Vor 3 Jahren wurde die Spirax-Sarco Engineering-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 99.84 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in die Spirax-Sarco Engineering-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 100.160 Anteilen. Die gehaltenen Spirax-Sarco Engineering-Aktien wären am 09.09.2026 7’016.23 GBP wert, da der Schlussstand 70.05 GBP betrug. Damit wäre die Investition 29.84 Prozent weniger wert.
Der Börsenwert von Spirax-Sarco Engineering belief sich zuletzt auf 5.24 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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