Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit dem Spirax-Sarco Engineering-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Spirax-Sarco Engineering-Anteile bei 67.70 GBP. Bei einem Spirax-Sarco Engineering-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14.771 Spirax-Sarco Engineering-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’089.36 GBP, da sich der Wert einer Spirax-Sarco Engineering-Aktie am 25.11.2026 auf 73.75 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8.94 Prozent angewachsen.

Spirax-Sarco Engineering wurde am Markt mit 5.45 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch