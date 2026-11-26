|Lukratives Spirax-Sarco Engineering-Investment?
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26.11.2026 10:02:03
FTSE 100-Papier Spirax-Sarco Engineering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Spirax-Sarco Engineering von vor einem Jahr eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Spirax-Sarco Engineering-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit dem Spirax-Sarco Engineering-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Spirax-Sarco Engineering-Anteile bei 67.70 GBP. Bei einem Spirax-Sarco Engineering-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14.771 Spirax-Sarco Engineering-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’089.36 GBP, da sich der Wert einer Spirax-Sarco Engineering-Aktie am 25.11.2026 auf 73.75 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8.94 Prozent angewachsen.
Spirax-Sarco Engineering wurde am Markt mit 5.45 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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