|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnender Smiths-Einstieg?
|
16.11.2026 10:02:16
FTSE 100-Papier Smiths-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Smiths von vor 10 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Smiths-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Smiths-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 13.89 GBP wert. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 719.942 Smiths-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Smiths-Papiers auf 26.92 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19’380.85 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 93.81 Prozent vermehrt.
Alle Smiths-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7.30 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Smiths PLC
|
12:26
|Optimismus in London: FTSE 100 mittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
10:02
|FTSE 100-Papier Smiths-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Smiths von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in London: FTSE 100 steigt zum Start des Montagshandels (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Pluszeichen in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Börse London: FTSE 100 am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
13.11.26
|LSE-Handel FTSE 100 verbucht zum Start Verluste (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu Smiths PLC
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Grün -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt kommt kaum vom Fleck. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.