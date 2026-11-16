FTSE 100-Papier Smiths-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Smiths von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Smiths-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 13.89 GBP wert. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 719.942 Smiths-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Smiths-Papiers auf 26.92 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19’380.85 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 93.81 Prozent vermehrt.

Alle Smiths-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7.30 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch