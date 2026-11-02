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|Lukrative Smiths-Investition?
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02.11.2026 10:02:26
FTSE 100-Papier Smiths-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Smiths-Investment von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Smiths-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Das Smiths-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 16.25 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6.156 Smiths-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Smiths-Aktie auf 26.97 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 166.02 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 66.02 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Smiths eine Marktkapitalisierung von 7.44 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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