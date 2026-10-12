Smiths Aktie 3117347 / GB00B1WY2338
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12.10.2026 10:02:29
FTSE 100-Papier Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Smiths-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Smiths-Investment verdienen können.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Smiths-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 14.23 GBP. Wer vor 5 Jahren 100 GBP in die Smiths-Aktie investiert hat, hat nun 7.029 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Smiths-Aktie auf 27.30 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 191.89 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +91.89 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Smiths eine Börsenbewertung in Höhe von 7.59 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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