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|Lukratives Smiths-Investment?
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09.11.2026 10:02:21
FTSE 100-Papier Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Smiths-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Smiths-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Das Smiths-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Smiths-Anteile bei 14.13 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in das Smiths-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 70.787 Smiths-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’821.36 GBP, da sich der Wert einer Smiths-Aktie am 06.11.2026 auf 25.73 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +82.14 Prozent.
Der Marktwert von Smiths betrug jüngst 7.01 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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