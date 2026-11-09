FTSE 100-Papier Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Smiths-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das Smiths-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Smiths-Anteile bei 14.13 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in das Smiths-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 70.787 Smiths-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’821.36 GBP, da sich der Wert einer Smiths-Aktie am 06.11.2026 auf 25.73 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +82.14 Prozent.

Der Marktwert von Smiths betrug jüngst 7.01 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch