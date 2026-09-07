Smiths Aktie 3117347 / GB00B1WY2338
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Investmentbeispiel
|
07.09.2026 10:02:28
FTSE 100-Papier Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Smiths von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Smiths-Aktien verdienen können.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Smiths-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 16.55 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in die Smiths-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 60.423 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’551.06 GBP, da sich der Wert eines Smiths-Papiers am 04.09.2026 auf 25.67 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 55.11 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Smiths eine Marktkapitalisierung von 7.39 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Smiths PLC
|
10:02
|FTSE 100-Papier Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Smiths von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
31.08.26
|FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Smiths-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
24.08.26
|FTSE 100-Papier Smiths-Aktie: So viel hätte eine Investition in Smiths von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
17.08.26
|FTSE 100-Titel Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Smiths von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
10.08.26
|FTSE 100-Wert Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Smiths von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 steigt zum Start des Freitagshandels (finanzen.ch)
|
03.08.26
|FTSE 100-Papier Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Smiths-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
27.07.26