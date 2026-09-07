FTSE 100-Papier Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Smiths von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Smiths-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 16.55 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in die Smiths-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 60.423 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’551.06 GBP, da sich der Wert eines Smiths-Papiers am 04.09.2026 auf 25.67 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 55.11 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Smiths eine Marktkapitalisierung von 7.39 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch