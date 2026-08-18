Smith & Nephew Aktie 1103058 / GB0009223206
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18.08.2026 10:02:13
FTSE 100-Papier Smith Nephew-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Smith Nephew von vor 10 Jahren bedeutet
Vor Jahren Smith Nephew-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Smith Nephew-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 12.61 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 GBP in die Smith Nephew-Aktie investierten, hätten nun 79.302 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.08.2026 auf 10.88 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 862.81 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 13.72 Prozent verkleinert.
Smith Nephew wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9.18 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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