FTSE 100-Papier Smith Nephew-Aktie: So viel hätte eine Investition in Smith Nephew von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Smith Nephew-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Smith Nephew-Papier an diesem Tag bei 12.43 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 804.343 Smith Nephew-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 8’079.63 GBP, da sich der Wert eines Smith Nephew-Papiers am 05.10.2026 auf 10.05 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 19.20 Prozent verringert.

Am Markt war Smith Nephew jüngst 8.29 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch