FTSE 100-Papier Smith Nephew-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Smith Nephew-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Die Smith Nephew-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 10.75 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in das Smith Nephew-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 93.023 Smith Nephew-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’060.93 GBP, da sich der Wert eines Smith Nephew-Anteils am 09.11.2026 auf 11.41 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 6.09 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Smith Nephew belief sich jüngst auf 9.73 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch