FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 23.79 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 420.433 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 24.08.2026 14’282.11 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 33.97 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 42.82 Prozent vermehrt.

Shell (ex Royal Dutch Shell) wurde am Markt mit 190.05 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch