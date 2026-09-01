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Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anlage unter der Lupe 01.09.2026 10:02:33

FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Shell
37.10 CHF -1.02%
Kaufen Verkaufen

Vor 5 Jahren wurde das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 14.51 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 6.889 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papiers auf 33.45 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 230.42 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 130.42 Prozent.

Der Börsenwert von Shell (ex Royal Dutch Shell) belief sich jüngst auf 184.29 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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