FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier bei 19.44 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5.144 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 201.69 GBP, da sich der Wert eines Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteils am 02.11.2026 auf 39.21 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 101.69 Prozent.

Am Markt war Shell (ex Royal Dutch Shell) jüngst 229.26 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch