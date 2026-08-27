FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Severn Trent von vor 10 Jahren verdient

Die Severn Trent-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 24.15 GBP. Hätte ein Anleger 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Severn Trent-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 414.079 Severn Trent-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Severn Trent-Aktie auf 31.50 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’043.48 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 30.43 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Severn Trent zuletzt 9.52 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch