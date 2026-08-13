Severn Trent Aktie 2705700 / GB00B1FH8J72
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitable Severn Trent-Investition?
|
13.08.2026 10:02:20
FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Severn Trent-Investment von vor 3 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Severn Trent-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Severn Trent-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 24.03 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4.161 Severn Trent-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 129.26 GBP, da sich der Wert eines Severn Trent-Anteils am 12.08.2026 auf 31.06 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +29.26 Prozent.
Der Marktwert von Severn Trent betrug jüngst 9.32 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Severn Trent plc
|
13.08.26
|FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Severn Trent-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
06.08.26
|FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Severn Trent-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
30.07.26
|FTSE 100-Wert Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Severn Trent-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
23.07.26
|FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Severn Trent von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
17.07.26
|Optimismus in London: FTSE 100 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.ch)
|
17.07.26
|Freitagshandel in London: FTSE 100 gibt nach (finanzen.ch)
|
17.07.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Mittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
16.07.26
|FTSE 100-Titel Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Severn Trent-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Severn Trent plc
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.