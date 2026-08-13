FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Severn Trent-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Severn Trent-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 24.03 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4.161 Severn Trent-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 129.26 GBP, da sich der Wert eines Severn Trent-Anteils am 12.08.2026 auf 31.06 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +29.26 Prozent.

Der Marktwert von Severn Trent betrug jüngst 9.32 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch