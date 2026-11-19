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|Severn Trent-Investmentbeispiel
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19.11.2026 10:02:05
FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Severn Trent-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren Severn Trent-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurde die Severn Trent-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 22.20 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 GBP in die Severn Trent-Aktie investierten, hätten nun 450.450 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 18.11.2026 auf 32.82 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’783.78 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 47.84 Prozent gesteigert.
Severn Trent wurde am Markt mit 9.99 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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