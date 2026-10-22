FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Severn Trent-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Severn Trent-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Severn Trent-Anteile 23.66 GBP wert. Bei einem 1’000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 42.265 Severn Trent-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’357.57 GBP, da sich der Wert einer Severn Trent-Aktie am 21.10.2026 auf 32.12 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 35.76 Prozent zugenommen.

Alle Severn Trent-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9.68 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch