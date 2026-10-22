|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Severn Trent-Anlage unter der Lupe
|
22.10.2026 10:02:03
FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Severn Trent-Investment von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Severn Trent-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Severn Trent-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Severn Trent-Anteile 23.66 GBP wert. Bei einem 1’000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 42.265 Severn Trent-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’357.57 GBP, da sich der Wert einer Severn Trent-Aktie am 21.10.2026 auf 32.12 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 35.76 Prozent zugenommen.
Alle Severn Trent-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9.68 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Severn Trent plc
|
22.10.26
|FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Severn Trent-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 verbucht nachmittags Verluste (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 am Freitagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Freitagshandel in London: FTSE 100 gibt am Freitagmittag nach (finanzen.ch)
|
15.10.26
|FTSE 100-Wert Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Severn Trent-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
08.10.26
|FTSE 100-Wert Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Severn Trent-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu Severn Trent plc
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigt sich gespalten. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.