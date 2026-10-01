Severn Trent Aktie 2705700 / GB00B1FH8J72
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01.10.2026 10:02:04
FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Severn Trent-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in Severn Trent-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Am 01.10.2025 wurde die Severn Trent-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Severn Trent-Papier bei 26.00 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in die Severn Trent-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 38.462 Severn Trent-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’190.77 GBP, da sich der Wert eines Severn Trent-Papiers am 30.09.2026 auf 30.96 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 19.08 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Severn Trent bezifferte sich zuletzt auf 9.27 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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