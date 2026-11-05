FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Severn Trent-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Die Severn Trent-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Severn Trent-Papier bei 26.93 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Severn Trent-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.713 Severn Trent-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 123.51 GBP, da sich der Wert eines Severn Trent-Papiers am 04.11.2026 auf 33.26 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +23.51 Prozent.

Insgesamt war Severn Trent zuletzt 9.84 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch