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05.11.2026 10:02:01
FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Severn Trent-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Severn Trent eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Die Severn Trent-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Severn Trent-Papier bei 26.93 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Severn Trent-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.713 Severn Trent-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 123.51 GBP, da sich der Wert eines Severn Trent-Papiers am 04.11.2026 auf 33.26 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +23.51 Prozent.
Insgesamt war Severn Trent zuletzt 9.84 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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