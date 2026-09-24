Severn Trent Aktie 2705700 / GB00B1FH8J72
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24.09.2026 10:02:04
FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Severn Trent-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Severn Trent eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Severn Trent-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 24.72 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4.045 Severn Trent-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 123.14 GBP, da sich der Wert einer Severn Trent-Aktie am 23.09.2026 auf 30.44 GBP belief. Damit wäre die Investition um 23.14 Prozent gestiegen.
Zuletzt ergab sich für Severn Trent eine Börsenbewertung in Höhe von 9.39 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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