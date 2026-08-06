Severn Trent Aktie 2705700 / GB00B1FH8J72
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06.08.2026 10:02:29
FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Severn Trent-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Severn Trent-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Das Severn Trent-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 26.97 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 370.782 Severn Trent-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.08.2026 auf 30.82 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’427.51 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 14.28 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Severn Trent belief sich zuletzt auf 9.21 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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