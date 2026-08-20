FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Severn Trent-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde das Severn Trent-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Severn Trent-Papier an diesem Tag bei 28.57 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in die Severn Trent-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 35.002 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Severn Trent-Papiers auf 30.68 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’073.85 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 7.39 Prozent zugenommen.

Severn Trent wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9.33 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch