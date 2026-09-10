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Severn Trent Aktie 2705700 / GB00B1FH8J72

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Profitabler Severn Trent-Einstieg? 10.09.2026 10:02:28

FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Severn Trent-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Severn Trent-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Severn Trent
32.03 CHF 0.37%
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades Severn Trent-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 24.23 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in das Severn Trent-Papier investiert hätte, befänden sich nun 41.271 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 09.09.2026 1’207.59 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 29.26 GBP belief. Mit einer Performance von +20.76 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Severn Trent zuletzt 8.86 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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